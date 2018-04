Kværner med resultatoppgang og full ordrebok

innenriks

Driftsinntektene var i første kvartal på 1,9 milliardar kroner, ein auke frå 1,6 milliardar kroner i same periode i fjor.

Driftsresultatet var på 167 millionar kroner, ein auke frå 82 millionar kroner etter same periode i 2017.

Kvartalsrapporten viser også at ordreinngangen for verftskonsernet har tatt seg opp. I første kvartal av 2018 var ordreinngangen på 5 milliardar kroner. Det er noko mindre enn i same kvartal i fjor, då ordreinngangen var på 6,5 milliardar kroner, men samtidig ein kraftig oppgang samanlikna med resten av 2017, og opp frå 1,7 milliardar kroner frå siste kvartal av 2017.

Totalt har Kværner ved utgangen av første kvartal ei ordrebok på 11,1 milliardar kroner, opp frå 10,8 milliardar kroner for eitt år sidan.

– Kværner ventar at fleire mindre og mellomstore prospekt i marknaden vil bli tildelt i 2018 og 2019. Dei fleste av desse prospekta ligg innanfor Kværners vekstsegment. I tillegg ser selskapet nokre få større prospekt i sin tradisjonelle marknad for plattformer og understell med forventa tildeling i løpet av året og neste år, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

(©NPK)