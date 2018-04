Kvalp har vandra ut av ulvesona

innenriks

Førebels er ulven i eit område der det tidlegare har vore revirmarkerande ulv utan at det har skjedd skade på beitedyr, opplyser Miljødirektoratet.

– Vi veit lite om der denne eller andre ungulvar kjem til å vandre. Vi har høg beredskap for å følgje alle rørslene streifulvar gjer inn mot beitesesongen, seier direktør Ellen Hambro i direktoratet.

Rørslene er synlege i kartløysinga, som no er opna for publikum. Hensikta med kartet er å gi forvaltning og eigarar av beitedyr moglegheit til å følgje med om ein merka ulv er på veg inn i eit område utanfor ulvesona der det beiter sau eller tamrein. Til saman 27 ulvar er blitt radiomerka av Miljødirektoratet dei siste to åra etter oppdrag frå Klima- og miljødepartementet.

Når ungulvar drar ut på vandring for å opprette eigne territorium, kan dei vandre over lange avstandar på kort tid og dukke opp i område utanfor ulvesona, ifølgje Miljødirektoratet.

– Desse ungulvane kan virke uredde då dei gjerne eksponerer seg meir enn stasjonære, vaksne ulvar. Dette er normal, ungdommeleg nysgjerrigheit, unge ulvar på søken etter eige territorium og ein partnar, seier direktør Hambro.

