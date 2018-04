Mindre risiko for vårflaum i Sør-Noreg

innenriks

Det har vore ein del snøsmelting i fjellområda i Sør-Noreg den siste veka. Det har ført til forsiktig optimisme hos Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Risikoen for stor vårflaum i dei store vassdraga på Austlandet, sør i Trøndelag og i indre strøk av Møre og Romsdal har minka noko som følgje av snøsmeltinga. Det er likevel opptil 40 prosent sannsyn for vårflaum på oransje nivå, det vil seie ein flaum som kan medføre alvorlege skadar, seier hydrolog og flaumvarslar Inger Karin Engen i NVE i ei pressemelding.

Vassdrag

NVE bekymrar seg spesielt for dei store vassdraga austafjells som drenerer fjellområde i Sør-Noreg, og indre strøk av Møre og Romsdal. På Vestlandet er det også meir snø enn normalt, men vassdraga i dette området er mindre utsette for vårflaum. Her kjem flaumen gjerne om hausten, noko som også gjeld for Sørlandet.

I Finnmark og Nord-Troms er det større risiko enn normalt for stor vårflaum. Dette gjeld spesielt for vassdrag som drenerer Finnmarksvidda, men også fleire stadar i ytre strøk.

– Det har vore mykje snøsmelting, spesielt i låglandet i store delar av landet dei siste to vekene, og det er flaumvassføring i mange mindre elvar som drenerer område som ligg under 600–800 meter over havet, seier Engen.

Minkande

Vassføringa er likevel minkande i desse elvene no på grunn av ein kombinasjon av litt lågare temperatur og at delar av nedbørsfelta til desse elvene er blitt fri for snø. Det er likevel ein del snø igjen i mange stader, og vassføringa er difor venta å halde seg relativt høg framover, melder NVE.

I ei undersøking gjennomført på oppdrag frå forsikringsselskapet If seier dryge 20 prosent at dei trur at kommunen deira ikkje er godt nok førebudd på flaum. Skepsisen er størst i kommunar som har vore utsette for flaum tidlegare, som i Hedmark og Oppland og på Sørlandet.

(©NPK)