Orkla gjekk inn i 2018 med eit svakare første kvartal

Ifølgje Hegnar.no forventa analytikarane eit resultat før skatt på 1.052 millionar kroner.

I samband presentasjonen av kvartalsrapporten seier konsernsjef Peter A. Ruzicka at det er fleire forhold som førte til at kvartalet enda under forventning.

– Plasseringa av påska bidrog til færre salsdagar i dei skandinaviske landa, ein kald vinter bidrog til svakare sal av iskremingrediensar og målarverktøy og bortfall av distribusjonsavtalen i Orkla Confectionery & Snacks (Wrigley) har hatt ein negativ påverknad på resultatet, uttalar han.

Driftsresultatet vart 870 millionar kroner, mot 813 millionar kroner året før. Her hadde analytikarane venta eit resultat på 954 millionar kroner. Driftsinntektene enda på 9.7 milliardar kroner, mot 9,1 milliardar kroner i første kvartal i fjor.

Orklas merkevareverksemd hadde ei omsetning på 9,5 milliardar kroner. Det utgjer ein omsetningsvekst på 7,5 prosent, mens den organiske veksten var på 0,1 prosent.

Resultat frå tilknytte selskap enda på 86 millionar kroner, mot 173 millionar kroner i første kvartal i fjor. Svært svake marknader for skipsbygging, og kraftig auke i råvareprisar påverka Jotun negativt.

