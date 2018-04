Per Valebrokk sluttar som sjefredaktør i E24

innenriks

Valebrokk (46) går til det nystarta Storm Communications, som Petter A. Stordalen og Kruse Larsen står bak. Han blir seniorrådgjevar og partnar, opplyser Storm Communication i ei pressemelding.

Valebrokk har vore sjefredaktør i E24 sidan 2008 – og var sjølv med på å starte nettavisa i 2006, skriv DN.

Stordalen er svært fornøgd med å få Valebrokk med på laget.

– Vi byggjer eit nytt byrå med dei flinkaste folka i bransjen. Med sin tunge medie- og leiarerfaring og forståing for digitale kanalar, er Per ein perfekt match for selskapet, skriv Stordalen i pressemeldinga.

