Statoil kan få ekstraskatt på 4 milliardar kroner

I ein fotnote til Statoils resultat for første kvartal opplyser selskapet at det 28. februar i år fekk ei avviksmelding frå norske skattemyndigheiter.

Statoil og skattemyndigheitene kranglar om kor mykje av kostnadane til forsking og utvikling som skal rekneskapsførast under skattereglane for offshoreverksemda. Selskapet opplyser at det maksimalt kan dreie seg om 500 millionar dollar, eller snautt 4 milliardar kroner.

Ekstrarekninga kjem i tillegg til ein annan skattekrangel Statoil har med norske styresmakter, skriv Dagens Næringsliv. Frå før er det kjent at både Statoil og Statkraft har fått varsel frå Skattekontoret for storbedrifter om at dei vil bli pålagde ei skatteskjerping ettersom selskapa i fleire år har spart fleire milliardar kroner i skatt i Belgia.

Begge selskapa har ifølgje avisa betalt lite i skatt av sine overskot i Belgia, der begge selskapa har oppretta internbankar. Ved hjelp av desse bankane har dei to største statskontrollerte energiselskapa flytta ut store delar av eigenkapitalen sin og dermed kutta skatterekninga med milliardbeløp, skreiv Dagens Næringsliv i mars.

Mens Statkraft har oppgitt i sitt siste resultatrekneskap at det førebelse varselet er på 4 milliardar kroner for åra 2008 til 2014, oppgir ikkje Statoil noko beløp i sin omtale av førehandsvarselet om skattesmell for åra 2012 til 2014.

