Striden om arbeidsgjevaransvar i Norwegian til Høgsterett

innenriks

Parats medlemmer vann i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anka derfor saka inn for den øvste domstolen. No har Høgsteretts ankeutval avgjort at saka skal behandlast der.

Parat-leiar Hans-Erik Skjæggerud seier saka er prinsipiell og viktig for heile det norske arbeidslivet. Fagforeininga har fått med seg både YS, LO og Unio i ankesaka for å vise kor viktig dei meiner denne problemstillinga er.

– YS og LO vil i tillegg stille med partshjelparar. Det er viktig for oss å synleggjere at dette er ei prinsipiell sak som vil kunne ha betydning også for norske tilsette utanfor luftfartsbransjen, seier Skjæggerud.

Dei kabintilsette og pilotane tok saka til retten for å få dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er deira arbeidsgjevar. Dei kabintilsette er i dag tilsette i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotane er tilsette i Norwegian Pilot Services Norway AS.

