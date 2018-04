Svak dag på Oslo Børs

innenriks

Statoil og DNB var dei to mest omsette selskapa onsdag, og begge bidrog til nedgangen.

Der DNB hadde eit kursfall på 3,74 prosent, fall Statoil med 2,89 prosent. Børsfallet kjem etter at selskapet la fram resultat for første kvartal og at det blei kjent at Statoil risikerer ein skattesmell på fire milliardar kroner.

Telenor hadde på si side ein oppgang på 3,33 prosent og var det tredje mest omsette selskapet onsdag.

Storebrand, det fjerde mest omsette selskapet, hadde ein oppgang på 4,06 prosent. Også Storebrand presenterte resultat onsdag.

Den store vinnaren i dag var derimot seismikkselskapet SeaBird Exploration, som steig med heile 18,33 prosent.

På motsett ende er Asetek. Teknologileverandøren gjekk 15,40 prosent ned, mens sportsbutikkjeda XXL fall 14,58 prosent etter å ha levert eit kvartalsresultat på minus 9 millionar kroner etter skatt, ifølgje Hegnar.no.

Nedgangen på Oslo Børs kjem på ein dag med raude tal på dei store børsane i Europa.

Dow Jones fall med 1,74 prosent. Samtidig fall DAX 30 i Frankfurt med 1,02, mens London-børsen FTSE 100 ved stengjetid hadde ein nedgang på 0,62.

Prisen for norsk råolje låg på 73,62 kroner per fat då Oslo Børs stengde. Dette etter ein nedgang på 0,30 prosent. Amerikansk lettolje gjekk for 67,80 kroner.

(©NPK)