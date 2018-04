Tidlegare FSB-sjef overbevist om at Berg jobba for USA

innenriks

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg har via sine advokatar fortalt at han var på oppdrag for Etterretningstenesta då han vart arrestert av det russiske sikkerheitspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor.

Men tidlegare FSB-generalmajor Aleksandr Mikhailkov seier til Aftenposten at den eigentlege oppdragsgjevaren er CIA.

– Å bruke ein pensjonist som Berg som ikkje skjønner kva som skjer, men har mange venner og ofte reiser til Russland, passar perfekt inn i korleis CIA jobbar, seier Mikhailkov.

Han legg til at amerikanarane ikkje ønsker at deira norske agentar skal forstå at dei eigentleg jobbar for «storebror» og ikkje for sitt eige land – men at det er dette som er realiteten.

– I våre auge ville ikkje norsk etterretning operert fritt på eiga hand i Moskva. Dei gjer alltid det amerikanarane og CIA seier, seier Mikhailkov til avisa.

Mikhailkov seier i intervjuet at det er ein stor siger å avsløre ein agent og at saka kan brukast politisk og diplomatisk av det russiske utanriksdepartementet. Fordi Berg er sivilist, må han først dømmast i ei rettssak før det kan bli aktuelt med ei utlevering.

Frode Berg nektar skuld, sjølv om han har medgitt å ha utført eit oppdrag for E-tenesta.

