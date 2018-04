Astrup: Verda er betre enn den var

innenriks

– Kvart år, kvar veke, kvar dag, kvart sekund så blir verda litt betre enn den var, sa Høgre-statsråden då han torsdag heldt ei utgreiing på Stortinget om norsk utviklingspolitikk.

– Ekstrem fattigdom er halvert sidan 2000. Fleire barn går på skule, polio er snart utrydda og hivpandemien er redusert med ein tredel. Fleire enn nokon gong får oppleve å fylle fem år, og mange land har tatt store skritt mot å bli frie demokrati, sa utviklingsministeren.

Trass i framgangane understreka Astrup at mykje arbeid står att før FNs 17 berekraftsmål er nådd.

– Skal verda lykkast med å nå måla, må alle land ta eigarskap til sine utfordringar og prioritere sine ressursar rett, sa utviklingsministeren.

Han poengterte at bistand åleine ikkje kan skape vekst og velstand.

– Derfor har regjeringa allereie tatt viktige grep for å konsentrere bistanden. Tematiske satsingar, færre mottakarland, færre partnarar, færre tiltak og færre avtalar, sa statsråden, som la til at arbeidet med ein digitaliseringsstrategi er i gang, der målet er å bruke teknologiske hjelpemiddel for å oppnå betre resultat.

(©NPK)