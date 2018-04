Bane Nor blir bedne om å vurdere barrierar ved planovergangar

innenriks

Tilrådinga kjem etter to dødsulykker på planovergangar på Rørosbanen i fjor sommar med to vekers mellomrom.

Laurdag 24. juni omkom ein mann i 50-åra frå Akershus då bilen han sat i blei påkjørt av toget sør for Koppang i Hedmark. Onsdag 5. juli blei ein kvinneleg sjåfør kritisk skadd då bilen ho køyrde blei treft av toget like sør for Auma i Alvdal kommune.

Kryssing av slike usikra planovergangar er utelukkande basert på at trafikantane oppdagar toget i tide. Barrierane vi har i dag er ikkje alltid tilstrekkelege til å vekke merksemda til trafikantane ettersom persepsjonen, forståinga og åtferda til mennesket er knytt til svakheiter, skriv kommisjonen i rapporten sin.

Begge planovergangane der ulykkene skjedde ligg på Rørosbanen, dei er private, og er planovergangar utan vegsikringsanlegg. Havarikommisjonen valde derfor å gjennomføre ei felles tryggingsundersøking av ulykkene.

Åtferda til trafikantar ved ein planovergang blir påverka av omgivnadane, peikar kommisjonen på. Dette gjer at det etter vurderinga frå Havarikommisjonen er behov for ei teknisk barriere som varslar trafikantar om tog ved planovergangar utan vegsikringsanlegg.

«Det er viktig at arbeidet til Bane Nor med å sanere eller ruste opp og slå saman planovergangar får tilstrekkeleg middel til å fortsette det planmessige arbeidet», skriv kommisjonen.

