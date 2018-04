Brende handla på eiga hand i Frode Berg-saka

innenriks

Kjelder i departementet seier til Aftenposten at ein heva litt på augnebryna da Brende 10. april stod fram i NRK og fortalde at han hadde tatt opp situasjonen til Frode Berg med Lavrov.

Etter det avisa får opplyst, var ingen i UD på førehand orientert om at Brende ville gjere dette. Departementet har vore svært tilbakehaldne med å kommentere saka og har understreka at dei gir Berg konsulær bistand.

Brende fortalde etter møtet at Lavrov hadde lova å sjå på saka til den fengsla nordmannen.

– Sergej Lavrov sa til meg: Børge, eg lovar at eg skal sjå på denne saka og sette meg inn i den. Det var noko eg sette pris på, sa Brende.

Pressetalsperson i departementet Frode Overland skriv i ein e-post til avisa at UD var kjent med besøket hans, men ikkje var involvert utover det.

– Brende var i Moskva utelukkande i kapasitet av stillinga si i World Economic Forum, skriv han.

Kjelder i UD meiner at det «neppe har gjort mykje frå eller til» for Frode Berg at Brende tok opp saka. Men at det hadde vore ein fordel om Brende, som nyleg avgått utanriksminister, hadde tatt dette opp med sine gamle kollegaer.

Børge Brende innrømmer at han handla på eiga hand.

– Eg tok på eige initiativ opp saka til Frode Berg, på bakgrunn av den humanitære situasjonen hans, med Sergej Lavrov og med administrasjonen til presidenten. Mi einaste sak var og er den vanskelege situasjonen for Berg og familien hans, skriv Brende i ei melding til Aftenposten.

Møtet med Lavrov fann stad 10. april, berre tolv dagar før advokatane til Frode Berg opplyste til Dagbladet at Berg arbeida for norsk etterretningsteneste.

