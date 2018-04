Høgskolen i Sørøst-Norge får universitetsstatus

innenriks

HSN søkte om akkreditering som universitet i mars i fjor og kan no altså smykke seg med universitetsstatusen etter at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) vel å følgje tilrådinga frå komiteen.

I rapporten frå den sakkunnige komiteen blir høgskulen rosa for å vere ein god stad for studentar. Institusjonen har godt samspel mellom forsking og utdanningsverksemd og nært samarbeid med regionen.

Komiteen påpeiker derimot at delen fagleg tilsette som publiserer vitskapeleg er noko låg og peiker på dette som ein sentral utfordring for HSN framover.

– Høgskolen i Sørøst-Norge har gjort ein stor innsats både i arbeidet med søknaden og på institusjonsbesøket i fjor. Gjennom ein grundig prosess har HSN overtydd komiteen og NOKUT om at dei er verdig status som universitet, seier NOKUT-direktør Terje Mørland etter styremøtet torsdag.

Mørland poengterer likevel at arbeidet med å bli eit godt universitet, er langsiktig og krevjande.

– No er det opp til høgskulen å etablere og vidareutvikle eit universitet som held høg kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Den sakkunnige komiteen har påpeikt forbetringspunkt og komme med råd som HSN bør ta med seg på vegen vidare.

Høgskolen i Sørøst-Norge blei oppretta 1. januar 2016 gjennom ei samanslåing av Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

(©NPK)