Helsedirektøren åtvarar om store forskjellar i helsetilbodet

– Helsetenestene gir stadig meir og betre behandling, men vi ser samtidig store variasjonar både geografisk og mellom ulike tenesteområde i helsetenesta. Forskjellane må reduserast for å gi pasientane eit betre tilbod, seier Guldvog i den årlege helsetalen sin.

– Urovekkjande utvikling

Ulikskapane gjeld både tenesteomfang, behandlingspraksis, ventetider og ressursutnytting. Dette går fram av resultata frå nasjonale kvalitetsindikatorar som blei lagt fram torsdag.

Det kan vere ulike grunnar til forskjellane, påpeiker Guldvog.

– Men vi ser på trendane over tid at det er ein urovekkjande utvikling på ein del indikatorar. For eksempel veit vi at det kan ha betydning for overleving at hofteprotesar blir operert innan ein viss tid, seier han.

I alt blir det brukt 174 indikatorar til å måle kvaliteten i helsetenesta. Desse viser blant anna at færre hoftebrot blir operert til tilrådd tid. Her er det store regionale forskjellar, påpeiker helsedirektøren.

Fleire fristbrot

Dei viser også at den gjennomsnittlege ventetida i somatisk helseteneste held fram å gå ned, frå 61 dagar i 2016 til 58 dagar i 2017. Men samtidig har delen fristbrot, det vil seie for pasientar som har fått ein frist for helsehjelp, auka, både når det gjeld pasientar på venteliste og pasientar som er i behandling.

Også her er det store forskjellar mellom helseregionane.

På den positive sida viser indikatorane blant anna god utvikling når det gjeld behandling av hjerneslag, pakkeforløp for kreft og mindre bruk av antibiotika på sjukehus.

