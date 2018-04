Hennes & Mauritz stuper på ny omdømmeliste

innenriks

Hennes & Mauritz' (H & M) omdømme har falle med seks poeng sidan i fjor, ifølgje kommunikasjonsbyrået Apeland og Reputation Institutes årlege omdømmeundersøking. No ligg kleskjeda i botnsjiktet saman med blant anna Bunnpris, McDonald's og Ryanair. Det skriv Dagens Næringsliv.

– Hennes & Mauritz får negative kommentarar på nesten alle område i denne undersøkinga. Kommentarane omfattar alt frå dårleg arbeidsmiljø til usunt kroppspress og mangel på etikk. Sjølv om dei fleste kjenner merkevara, og det er låg pris, så er folk opptatt av at verksemder oppfører seg skikkeleg. Der sviktar H & M, seier kommunikasjonssjefen i Apeland, Ole Christian Apeland.

H & Ms norske kommunikasjonssjef, Kristin Fjeld, er lei seg over resultata og meiner omdømmefallet i hovudsak kjem av at undersøkinga vart gjort i ein tidsperiode då kjeda fekk kritikk for å vere rasistisk. Ein sosiale medium-storm oppstod då H & M brukte ein mørkhuda gut ikledd ein hettegenser med trykket «kulaste apa i jungelen» i januar.

Sjokoladeprodusenten Freia ligg øvst på lista før første gong, etterfølgt av finn.no og Hurtigruten.

