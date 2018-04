Nasjonalbiblioteket løyver 16 millionar til biblioteka

innenriks

Midlane er fordelte ut frå føringar i Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018 og skal stimulere og bidra til utvikling av nye bibliotektenester, formidling av innhaldet i biblioteka og utprøving av nye samarbeidsformer.

– I strategiperioden har regjeringa gjennom Nasjonalbiblioteket gitt til saman 80 millionar kroner til utviklingsprosjekt i biblioteka. Vi er svært glade for at biblioteka nyttar seg av moglegheitene desse midlane gir dei til å utvikle nye tilbod til publikum, ikkje minst overfor barn og unge. På denne måten rustar biblioteka seg for framtida, seier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre meiner bibliotekstrategien fungerer som ein effektivt reiskap for ein samla innsats i biblioteka.

– Ved å utvikle seg som møteplassar og arenaer for debatt og kulturformidling, har biblioteka teke ein viktig plass som folkeopplysarar i lokalsamfunnet, seier Sira Myhre.

Ei rad av prosjekta som har fått støtte er knytt til vidareutvikling av bibliotektilbodet til barn og unge, og mange bibliotek er no spesielt opptatt av å invitere innbyggjarane og lokalsamfunnet inn i utviklingsprosessen.

I haust kan biblioteka søke om pengar til 500 arrangement i 500 bibliotek, ei satsing i samband med 500-årsjubileet for den norske boka – Bokåret 2019.

(©NPK)