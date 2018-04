Navarsete: – Ingen har meldt seg

innenriks

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum hadde sett onsdag som siste frist for å melde seg som avsendar av den grove meldinga.

– Ingen har meldt seg så vidt eg veit, seier Navarsete til NRK etter at fristen gjekk ut ved midnatt.

Sentralstyret varsla at dei ville politimelde saka dersom ingen melde seg innan onsdag.

Den mykje omtalte meldinga vart sendt under ein hyttetur til Storlien i februar 2016. Åtte Sp-tillitsvalde og to andre menn deltok på turen, men alle ti har i tur og orden sagt at dei ikkje har sendt meldinga.

Onsdag kveld vart Navarsete sjukmeldt som følgje av saka. Ho fortel at ho har fått tilbake nokre av dei same symptoma som i 2014 og er blant anna svimmel. Den tidlegare Sp-leiaren er sjukmeldt på ubestemt tid.

