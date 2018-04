Politiet vil diskutere politimeldinga frå Sp om kort tid

innenriks

– Vest politidistrikt bekreftar at vi har fått politimeldinga frå Senterpartiet i formiddag. Saka vil bli diskutert med statsadvokaten og tatt stilling til om kort tid. Utover dette har vi ingen utfyllande opplysningar, opplyser Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Det var generalsekretær Knut M. Olsen som leverte politimeldinga til Lærdal lensmannskontor torsdag klokka 10. Politimeldinga vart levert i Lærdal, ettersom det er her tidlegare partileiar Liv Signe Navarsete bur.

– Grunnen til at Senterpartiet melder dette til politiet, er at Navarsete har varsla saka til partiet i tråd med dei etiske retningslinjene i organisasjonen, og at partiet over lengre tid har prøvd å oppklare saka og finne fram til den eller dei som står bak meldinga, utan at det har ført fram, skriv Olsen i politimeldinga.

Vidare skriv han at partiet har hatt kontakt med alle dei ti deltakarane på hytteturen på Storlien i Sverige i 2016, då meldinga til Navarsete vart sendt gjennom Facebook-tenesta Messenger. Alle ti nektar for å ha kjennskap til at ei slik melding vart sendt til Navarsete.

– Meldinga er etter sitt innhald grovt krenkjande, og særleg ut frå den aktuelle konteksten verkar avsendinga av meldinga å vere eit mogleg straffbart forhold. Med den merksemd denne type ytringar har fått i kjølvatnet av metoo-kampanjen, bør saka avklarast gjennom straffeprosessuell etterforsking og strafferettsleg vurdering, skriv Olsen.

Senterpartiet kallar saka ei belasting for partiet både fordi det har skjedd ei grov handling overfor ein av stortingsrepresentantane til partiet og fordi ei rad personar er under mistanke, fleire av dei med tilknyting til partiet.

