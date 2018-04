Psykologistudentar saksøkjer staten

innenriks

I 2016 avgjort Helsedirektoratet at studentane ikkje oppfyller krav til autorisasjon i Noreg. I februar i år bestemte helseminister Bent Høie at dei som hadde begynt på mastergrad før 2016 likevel skulle få autorisasjon. 84 studentar som var på eit lågare nivå, får ikkje denne moglegheita, og det er bakgrunnen for søksmålet som over 200 studentar no står bak.

No har studentane samla inn 1,2 millionar kroner til eit søksmål, skriv Dagbladet.

– Det er synd at det har gått så langt, men saka har fått store konsekvensar for dei berørte. Ein eventuell dom i vår favør vil gi rettferd til dei som har måtta streve med denne saka i to år no, seier Inger-Lise Bråthen, styremedlem i Psykologiforbundet og tidlegare student ved ELTE-universitetet, til NRK om søksmålet.

Advokaten til studentane, Per Andreas Bjørgan, meiner at Noreg etter EØS-reglane er forplikta til å anerkjenne relevant kompetanse opparbeida i andre land. Helsedirektoratet meiner på si side at regelverket ikkje gjeld i dette tilfellet, grunna ulik regulering av yrke og utdanning.

Statssekretær for helseminister Bent Høie, Anne Grethe Erlandsen, kommenterer føljande overfor NRK:

– Frå tid til annan blir staten ved Helse- og omsorgsdepartementet saksøkt. Eg ser ingen grunn til å kommentere eit søksmål som eventuelt kan komme.

