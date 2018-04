Sterkt kvartalsresultat for DNB

innenriks

– Vi er veldig fornøgde med resultatet, og særleg at vi nærmar oss målet vårt for avkasting. Vi skal fortsette å utvikle dei beste kundeopplevingane for norske forbrukarar. For å kunne levere på det, er det også viktig at DNB er eit attraktivt alternativ for investorane, seier konsernsjef Rune Bjerke.

Driftsresultatet i første kvartal enda på 5,7 milliardar kroner, opp frå 4,5 milliardar i same kvartal i fjor. Resultat per aksje vart 3,36 kroner, opp frå 2,64 kroner i fjor. Eigenkapitalavkastinga auka frå 9,1 til 11 prosent.

Samtidig melder finanskonsernet at renteinntektene auka med 486 millionar kroner frå tilsvarande kvartal i 2017, først og fremst på grunn av høgare utlånsvolum og lågare innlånskostnader.

Kostnadene var i første kvartal 285 millionar kroner lågare enn i same periode i fjor, og 863 millionar lågare enn i førre tremånadersperiode. Dei krympa kostnadane frå fjerde kvartal kjem først og fremst av eingongseffektar på slutten av fjoråret.

(©NPK)