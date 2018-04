Aker Solutions har rekordstor ordrereserve

innenriks

Resultat før skatt gjekk opp frå 92 millionar til 158 millionar kroner. Driftsinntektene enda på 5,48 milliardar kroner, mot 5,17 milliardar kroner i første kvartal i 2017.

– Vi ser fleire teikn på at marknaden er på veg tilbake, der lågare kostnader og høgare oljeprisar aukar talet på prosjekt som blir godkjende, særleg i Noreg, seier direktør Luis Araujo i Aker Solutions i ei børsmelding fredag morgon.

Ordreinngangen var mykje sterkare enn venta, med 8,6 milliardar kroner, mot venta 5,6 milliardar kroner. Det betyr at selskapet no har ein ordrereserve på 37,6 milliardar kroner, og av dei er det meste for prosjekt i Noreg.

