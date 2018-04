innenriks

Det er Änglamark Økologisk «Grötis» Smoothie med eple, fersken, banan og havre som no blir kalla tilbake. Dette gjeld produkt som er merka med EAN-kode 7340011455318 og best før-dato 09.01.2019. Det er funne mugg på tuten på enkelte klemmeposar etter ein feil under fylling av posane, opplyser Coop i ei pressemelding.

Coop Norge tilrår forbrukarar som har kjøpt dette produktet med oppgitt EAN-kode og best før-dato, å levere produktet til butikken og få pengane tilbake.

(©NPK)