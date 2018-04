DNB set marknadsføring av naudnummer for dyr på pause

innenriks

– DNB spelar på frykt og prøver å så tvil om kva slags hjelp dyr i Noreg får berre for å selje forsikringar. Banken bryt ned eit lovfesta system som fungerer, sa president Torill Moseng på nettsidene til foreininga førre veke.

Etter eit møte mellom partane har DNB no gitt Veterinærforeininga beskjed om at både marknadsføring og ytterlegare kommunikasjon av det etablerte naudnummeret blir stansa inntil vidare.

– Veterinærforeininga meiner at kampanjen demonstrerer manglande kunnskap om den eksisterande lovpålagde kommunale veterinærvakt for dyr. Den lovpålagde kommunale veterinærvakt for dyr må vere hjørnesteinen i eit eventuelt felles nødnummer for dyr, fastslår foreininga i ei pressemelding.

– Veterinærforeininga ser at eit felles naudnummer kan vere nyttig, men dette må knytast til den lovfesta kommunale vakta. Eit kommersielt selskap kan ikkje overta ei lovpålagt offentleg oppgåve, heiter det vidare.

DNB Forsikring har starta ein kampanje for å få etablert 114 som naudnummer ein kan ringe om ein har eit skadd dyr. Samtidig har forsikringsselskapet, som også sel dyreforsikringar, oppretta eit mellombels, åttesifra telefonnummer ein kan ringe for å bli sett over til nærmaste veterinær med akuttvakt.

Blant dei som har reagert på kampanjen, er stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). Han har spurt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om han syns det er ønskeleg at selskap der staten er eigar, engasjerer seg i «generelle politiske saker». Etablering av eit nytt naudnummer krev både eit vedtak og løyvingar, påpeiker han i eit skriftleg spørsmål til statsråden.

Røe Isaksen har derimot svart at selskapa sjølve må vurdere kva det er naturleg å engasjere seg i og korleis.

Veterinærforeininga fastslår blant anna at det er urealistisk at norske styresmakter vil tillate at 114 vert nytta til ein nasjonal naudtelefon for dyr. Nummeret er sperra fordi det er risiko for feiloppringing til naudetatane.

(©NPK)