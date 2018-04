Flygarane fryktar for Luftambulansen etter brot med ny operatør

innenriks

Forhandlingane har gått føre seg i to månader og resultert i eit avtaleutkast som Flygarforbundet var villige til å akseptere, ifølgje forbundsleiar Yngve Carlsen. Då det utkastet låg på bordet, valde Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) likevel å bryte forhandlingane.

Avtaleutkastet stilte opp føresetnadane for lønns- og arbeidsvilkår for flygarane og etablerte ei kollektiv ordning som skulle gi tryggleik for at ambulanseflygarar får fortsette i jobben sjølv om tenesta får ny operatør – om dei ønskjer det.

– Den nye operatøren vann anbodet på å drive tenesta 300 millionar billigare i seks år. Vi veit at dette er gjort mogleg gjennom hovudsakleg å dumpe lønns- og arbeidsvilkåra til dei tilsette, seier Carlsen.

Representerer 103 flygarar

Etter det NTB får opplyst, var ambulanseflygarane villige til å akseptere ein svekt avtale samanlikna med vilkåra dei har i dag for «å sikre ein framleis kvalitativ god ambulanseflyteneste». Flygarane opererer ambulansefly frå basar over heile landet; Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen.

Forhandlingane med BSAA omfattar 103 medlemmer i Flygarforbundet.

– Vi har vore villige til å strekke oss svært langt for å finne ei løysing. Vi er derfor svært skuffa over at BSAA vel å bryte, seier Carlsen.

Brotet medfører så stor uvisse for flygarane at Carlsen meiner sjølve tenesta blir råka. Allereie no er fly blitt sett på bakken, fordi det er tvil om flygarar er «fit for flight». Carlsen meiner situasjonen set liv og helse på spel.

Fryktar flygarflukt

Carlsen meiner dessutan at uvissa som er skapt, vil føre til at fleire flygarar tar andre jobbar, og at luftambulansetenesta kan bli råka av pilotmangel når den nye operatøren tar over 1. juli neste år. Fleire av flygarane som har vore tilsette i hos operatøren ein har i dag, Lufttransport, har allereie tatt seg jobbar i Widerøe og Norwegian, påpeiker Carlsen.

BSAA vann anbodet på dei føresetnadane som var stilt opp i utlysinga. Overtakinga av luftambulansedrifta er ikkje ei verksemdsoverdraging og er dermed ikkje omfatta av dei same forpliktingane overfor dei tilsette, poengterer administrerande direktør Marius Hansen overfor NTB.

– Alle flygarar kan søke seg over. Vi forlengjer også fristen, slik at dei som enno ikkje har søkt, skal få moglegheit til det, seier Hansen.

