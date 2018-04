FpU-leiaren ut mot metoo-dekninga i pressa

innenriks

– For oss som driv med politikk i ungdomsparti, blei ikkje akkurat starten av 2018 slik vi hadde tenkt oss. Det har vore tøft og tungt for veldig mange å ta omsyn til journalistar som gravar og spør om ting 17-åringane våre har null føresetnader for å kunne svare på, sa Svendsrud i innlegget sitt på talarstolen under Frp-landsmøtet fredag.

– Og dette har fått meg til å reflektere over at vi faktisk må trivast for å utvikle politikk, vi må ville kvarandre godt og vi må respektere grensene til kvarandre, tilføydde han.

Svendsrud ville ikkje utdjupe utsegnene sine overfor pressa i etterkant eller la seg intervjue om saka.

