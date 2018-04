Frp vil auke og skattleggje barnetrygda

innenriks

– Då vil dei som tener minst, få enda meir utbetalt enn i dag, dei som tener middels, vil komme ut omtrent som i dag, mens dei som tener meir, vil få mindre utbetalt, seier Wiborg til avisa.

Han leiar eit utval i Framstegspartiet som no gjennomgår fleire av velferdsytingane i Noreg. Spørsmålet om sjukelønna er enno uavklart, men når det gjeld barnetrygda, er partiet budde på å konkludere.

– Vi tilrår å behalde barnetrygda som ei universell ordning, men samtidig auke og skattleggje den, seier Wiborg, som leiar arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

I fjor gjekk SV og Sp inn for å auke barnetrygda, som ikkje eingong har vore prisjustert sidan 1996. Venstre vil behalde nivået ein har i dag, men vedtok i 2017 å behovsprøve den. KrF landa på den modellen som Frp no også kan komme til å gå for: Auke og skattleggje den.

