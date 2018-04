Kraftig vekst i netthandelen i 2017

innenriks

I gjennomsnitt handla dermed kvar nordmann varer for over 4.000 kroner i norske nettbutikkar i fjor, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er særleg sal av elektriske artiklar og såkalla spesialisert vareutval som bidrar til den klare veksten i netthandelen.

Totalt stod norske nettbutikkar for i overkant av 4 prosent av den totale detaljhandelen i fjor.

Det vart i alt selt detaljhandelsvarer for 488 milliardar kroner i fjor, ein vekst på 2,5 prosent frå 2016.

Den største omsetnaden per innbyggjar finn vi i Ullensaker i Akershus der det i snitt vart handla for 216.392 kroner per innbyggjar. Snillfjord i Trøndelag ligg heilt på botn, med ei omsetning på mindre enn 10.000 kroner per innbyggjar.

Butikkar som sel og reparerer motorkøyretøy hadde ei omsetning på nesten 259 milliardar kroner i fjor, drygt 5 prosent meir enn året før. Samtidig omsette engroshandelsbedriftene for 929 milliardar kroner, vel 4 prosent meir enn i 2016.

(©NPK)