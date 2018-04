Oljefondet fekk ei avkasting på minus 171 milliardar i første kvartal

innenriks

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, la fram kvartalsresultatet fredag.

Aksjeinvesteringane fall med 2,2 prosent, mens dei unoterte eigedomsinvesteringane gjekk motsett veg og fekk ei avkastning på 2,5 prosent. Avkastinga på renteinvesteringane var på minus 0,4 prosent.

Den samla avkastinga for fondet var likevel 0,1 prosentpoeng høgare enn avkastinga på referanseindeksen.

Fondet forklarar den svake avkastinga med ustabile aksjemarknadar globalt.

– Det viktigaste uttrykket for risikoen i fondet er at den strategiske aksjedelen er sett til 70 prosent. Det betyr at verdisvingingane for fondet i all hovudsak blir bestemt av utviklinga i dei globale aksjemarknadane, seier oljefondets sjef Yngve Slyngstad i ei pressemelding.

Det vart i første kvartal tatt ut 11 milliardar kroner av fondet.

Kronekursen styrkte seg mot fleire av hovudvalutaene i kvartalet. Dette bidrog til å redusere verdien på fondet med 183 milliardar kroner.

Oljefondet utgjorde 31. mars totalt 8.124 milliardar kroner.

66,2 prosent var investert i aksjar, 2,7 prosent i unotert eigedom og 31,2 prosent i rentepapir.

