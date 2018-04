Regjeringspartia rår Jensen til å mjuke opp krava til unge bustadkjøparar

innenriks

Mens Finanstilsynet har gått inn for å stramme inn moglegheitene bankane har til å fråvike dei strenge bustadlånskrava, meiner finanskomitemedlemmene frå Høgre, Frp og KrF at krava i staden bør mjukast opp, skriv E24.

Medlemmene ber i ein merknad regjeringa vurdere korleis fleksibiliteten til bankane i større grad kan vareta unge og førstegongsetablerarar som har gode inntektsutsikter, men som ikkje oppfyller dei generelle reglane i bustadlånsforskrifta.

– Det viktigaste for oss er at ungdom lettare kjem inn på marknaden. Dette sender vi ei tydeleg melding om, seier Mari Holm Lønseth, komitémedlem og stortingsrepresentant i Høgre.

I bustadlånsforskrifta i dag kan ein få innvilga eit bustadlån som ikkje er større enn at samla lån held seg innanfor fem gonger inntekta. Dessutan kan bustadlånet ikkje overstige 85 prosent av verdien til bustaden. Det inneber at dei som skal kjøpe bustad, er nøydde til å stille med ein eigenkapital på 15 prosent.

Bankane kan likevel gjere unntak for krava for inntil 10 prosent av alle bustadlåna i Noreg, dersom det enkelte unntaket blir vurder som forsvarleg. Finanstilsynet har anbefalt å stramme inn denne unntaksmoglegheita til 8 prosent.

– Ein må sjølvsagt fortsette å ha god kontroll med utlåna, og det er viktig at gjeldsgraden ikkje blir for høg. Men når vi ser at mange med god beteningsevne blir haldne utanfor bustadmarknaden, er mitt råd til Siv Jensen å finne løysingar som gjer det lettare for unge å få lån, seier Lønseth.

