Senterpartiet held stand – ny botnnotering for Ap

innenriks

På Ipsos' aprilmåling for Dagbladet, gjennomført denne veka, aukar Senterpartiet oppslutninga til 11,9 prosent. Det er 1,7 prosentpoeng meir enn i mars og 2,2 prosentpoeng høgare enn i februar.

Samtidig hamnar Arbeidarpartiet på ei ny botnnotering med 23,2 prosent, eit fall på ein halv prosent sidan mars, men 4,2 prosentpoeng dårlegare enn ved stortingsvalet for sju månader sidan.

SV fell frå 6,6 til 6 prosent. Raudt får ei oppslutning på 4,7 prosent og er dermed over sperregrensa for første gong på Ipsos-målingane. Det ville gitt partiet åtte stortingsrepresentantar, men sidan KrF og Venstre også er over sperregrensa er det framleis borgarleg fleirtal på Stortinget med 88 mot 81.

Den einaste signifikante endringa på målinga er Frp som fell frå 20,8 prosent i mars til 16 prosent i april.

For dei andre partia er oppslutninga slik: Høgre 24,9 (+1,0), KrF 4,4 (+ 0,6), Venstre 4 (+ 0,8) og MDG 3,0 (+ 0,6).

Målinga er basert på 941 intervju i tidsrommet 23.–25. april. Feilmarginen på målinga er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng.

