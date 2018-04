Solvik-Olsen avviser ikkje å bli Frp-leiar

innenriks

– Eg er veldig godt fornøgd med livet der eg er no, men kva verda bringar om ti år, veit ingen. Eg vil ikkje sjå bort frå noko, men eg går ikkje rundt og tenkjer på det dagleg. Eg opplever at Siv sit trygt og at temaet ikkje er oppe til diskusjon, seier Solvik-Olsen til Stavanger Aftenblad.

Han avviser dermed ikkje at partileiarrolla er aktuell for han, men svarar nei på spørsmål om Siv Jensen har fortalt han kor lenge ho vil bli sitjande.

Solvik-Olsen takka før førre stortingsval nei til å stå på sikker plass på Rogaland Frps liste etter eit familieråd. Ved neste korsveg kan han likevel vere på full fart tilbake på Løvebakken:

– Eg er ikkje ferdig med Stortinget for alltid, men eg har det veldig bra som statsråd. Samtidig er det veldig flinke folk i Stortinget som det ikkje er nokon grunn til å kjempe ut, seier han.

Solvik-Olsen meiner det har vore eit sterk medvett om rutinane for varsling og handtering av trakasseringssaker i partiet etter Birkedal-saka i 2011. Den tidlegare ordførarkandidaten i Stavanger Trond Birkedal vart året etter funne skyldig i uanstendig oppførsel mot ni gutar og dømt til sju månaders fengsel utan vilkår.

– Som såleis har partiet svikta ved at ein ikkje har klart å fange opp dette på rett måte, men eg håpar jo at ein opplever at ting blir løyst best mogleg no, seier han, og er samtidig klar på at trakasseringssakene i kjølvatnet av meeto-kampanjen verken høyrer heime i Frp, eller i andre politiske parti eller organisasjonar.

Frp held sitt årlege landsmøte på Gardermoen denne helga.

