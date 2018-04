Støre: Jensen skryt av seg sjølv og rakkar ned på andre

innenriks

– Dette var ein klassisk Frp-tale, der Siv Jensen skryt av seg sjølv og rakkar ned på andre. Samtidig veit vi resultata av politikken regjeringa fører: Større forskjellar, svakare rettar for arbeidstakarar, privatisering av velferda, seier Ap-leiaren i ein kommentar til talen.

– At det kjem sterke karakteristikkar av meg og Arbeidarpartiet er ikkje veldig overraskande frå den kanten. Men eg merker meg at finansministeren også kritiserer LO, ein organisasjon som er opptatte av interessene til 900.000 heilt vanlege menneske, fortset Støre.

Han meiner regjeringa har gjort kvardagen vanskelegare for arbeidsfolk ved å endre arbeidsmiljølova og auke moglegheita for mellombelse tilsettingar.

– Frp har ingen nye tiltak mot sosial dumping, og for kvart år som går, sørgjer partiet for at fagforeiningsfrådraget blir mindre og mindre verdt. Det er ikkje eit parti som står på støttar arbeidstakarane, hevdar Støre.

