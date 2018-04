Vidar Sandbecks kulturpris til Levi Henriksen

innenriks

I grunngjevinga frå juryen heiter det at den ser klare likskapstrekk mellom Henriksens og Sandbecks virke.

– Levi Henriksen er på den eine sida er utøvande musikar og på den andre sida forfattar av både prosa, dikt og songtekstar. Juryen har spesielt lagt vekt på Henriksen som forfattar, og den siste romanen hans, «Her hos de levende», som i hovudsak handlar om far hans, Herman Henriksen. Her går han i endå sterkare grad enn tidlegare i sitt forfattarskap tilbake til eigne røter. Her ser vi også ein klar parallell til Vidar Sandbecks roman «Far» frå 1984, som også er ein bauta i Åsta-kunstnarens forfattarskap, heiter det blant anna i grunngjevinga.

Prisen består av eit treskore Sandbeck-relieff utført av Åmot-kunstnaren Ragnar Nysæther, eit diplom designa av grafikar Elin M. Wood og 20.000 kroner. Henriksen får prisen 5. juni i Åmot kulturhus i samband med Sandbeckdagene. I år ville Vidar Sandbeck fylt 100 år.

Blant dei tidlegare mottakarane av prisen finn vi blant andre prinsesse Märtha Louise, Lasse Johansen, Eldar Vågan, Kari Bremnes og Øystein Sunde.

(©NPK)