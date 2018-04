Aftenposten: Berg møtte E-tenesta på hotell i Oslo

innenriks

Få dagar seinare, 5. desember, blei den pensjonerte grenseinspektøren arrestert av den russiske tryggingstenesta FSB.

Relasjonen mellom Berg og den hemmelege tenesta skal ha blitt etablert gjennom ein kjenning av Berg som var knytt til E-tenestas avdeling i Sør-Varanger i Finnmark, skriv Aftenposten. Deretter blei 62-åringen introdusert for ein mann frå E-tenestas hovudkvarter, som omtalast som ein sentral kontaktperson for Bergs oppdrag.

I møtet med denne mannen på hotellet i Oslo utveksla dei konvoluttar. I dei skal det ha vore 3.000 euro i kontantar og instruksjonar FSB hevdar var ein norsk operasjon for å få opplysningar om den russiske nordflåten.

Berg skal også ha fått ein mobiltelefon, som ifølgje Aftenposten truleg hadde krypteringsteknologi for å avgrense moglegheitene for at han blei avlytta.

Berg nektar skyld, sjølv om han har medgitt å ha utført eit oppdrag for E-tenesta. Han har forklart at han ikkje visste kva instruksjonar som fanst i konvoluttane.

