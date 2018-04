Alexandra Beverfjord blir Dagbladet-redaktør

innenriks

Beverfjord overtar etter John Arne Markussen som er inne i sitt siste år som sjefredaktør i avisa, skriv Dagbladet.

Beverfjord starta i Dagbladet som journalist i 2001 og blei utgåvesjef for Magasinet i 2005. Deretter hadde ho jobben som nyheitsredaktør frå 2010, fram til ho gjekk over til NRK for jobben som reportasjeredaktør i 2013. Sidan 2015 har Beverfjord arbeidd som nyheitsdirektør i NRK, før ho no vender tilbake til Dagbladet. Før ho begynte i avisa hadde ho også erfaring frå Adresseavisen.

41 år gamle Beverfjord blir den andre kvinnelege sjefredaktøren sidan avisa blei grunnlagd i 1869. Avdøde Anne Aasheim (1962–2016) var sjefredaktør i Dagbladet frå 2006 til 2010.

(©NPK)