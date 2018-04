Bustadlånet kan bli dyrare

innenriks

Noregs Bank har halde styringsrenta på rekordlåge 0,5 prosent sidan mars 2016, og ekspertane ventar at ho held seg låg, inntil vidare.

Likevel kan bankane snart komme til å auke bustadlånsrentene fordi det blir dyrare for bankane å låne pengar.

– Når kostnadene til bankane no stig, reknar vi med at dei kanskje kan komme til å velte noko av dette over på kundane sine, sånn at kundane får ein renteauke på låna sine, seier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til NRK.

Sjølv om rentene kan vere på veg oppover både i Noreg og internasjonalt, ser ekspertane for seg at det historisk sett vil vere billig å låne pengar i lang tid.

– Trass i renteaukingane ser realrenta ut til å halde seg på eit framleis lågt nivå dei nærmaste tre åra, skreiv Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars.

Noregs Bank har neste rentemøte førstkommande torsdag, og det er venta at sentralbanken held styringsrenta uendra.

