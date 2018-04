Frykt for fiskeskatt drog Oslo Børs ned

innenriks

Alle dei store sjømataktørane gjekk ned måndagen, skriv E24. Sjømatindeksen OSLSFX enda ned med 3,36 prosent, medan Marine Harvest, mest omsett på Oslo Børs, fall med 2,97 prosent. Salmar – nest mest omsett – fall med heile 6,99 prosent.

Med store fall for Lerøy, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon i tillegg, tapte dei store sjømataktørane til saman 8 milliardar kroner i marknadsverdi på ein enkelt børsdag, ifølgje E24s berekningar.

Nedturen skjer etter nyheita om at regjeringa skal greie ut ein såkalla grunnrenteskatt av same typen som finst i olje og vasskraft, på havbruk.

Det var likevel ikkje berre sjømatselskapa som fall. Også Statoil (-0,1 prosent) og Norsk Hydro (-0,9 prosent) bidrog til nedgangen måndagen.

Blant dei ti mest omsette drog DNB (+0,5), Orkla (+0,8) og Yara (+0,9) mest opp.

Frykta for grunnrenteskatt på havbruk gjorde seg ikkje gjeldande på dei tonegivande børsane elles i Europa. Både DAX 30 i Frankfurt (+0,3 prosent), FTSE 100 i London (+0,1 prosent) og CAC 40 i Paris (+0,7 prosent) kraup oppover måndagen.

Oljeprisen kraup på si side ned måndag. Ved 18-tida blei eit fat nordsjøolje omsett for ein snittpris på 74,35 dollar, ned fire cent sidan midnatt. Den amerikanske lettoljen auka marginalt i verdi, og blei omsett for 68,18 dollar fatet på same tid.

(©NPK)