Kontrollkomiteen vurderer sak mot Søviknes

– Rapportar har vist ei rekke veldokumenterte og store feil i det faktagrunnlaget som ligg bak avgjerda om å opne Barentshavet søraust for petroleumsverksemd. Det er ekstremt alvorleg, seier stortingsrepresentant for MDG Per Espen Stoknes til NTB.

Både NRK og Dagbladet fortalde i førre veke om brevet som Stoknes og Dei Grøne har sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen til Stortinget. Partiet er sjølv ikkje representert i komiteen, men ber i brevet om at det opnast sak mot statsråden.

Positiv til å opne sak

Komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap) seier til NTB at saka vil bli tatt opp til diskusjon under komitemøtet på torsdag.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) seier han i utgangspunktet er positiv til kravet frå MDG om å opne ein kontrollsak mot Søviknes.

– Kjernespørsmålet er om Stortinget har fatta vedtak på falskt grunnlag. Det er ikkje småtteri, heller. Vi snakkar om milliardvedtaka og svært viktige havområde, seier Fylkesnes.

Fleire grunnar

I brevet til kontrollkomiteen hevdar Stoknes at Stortinget har fatta vedtak på feil og mangelfullt grunnlag. Grunngjevinga som er gitt, er i fire delar:

* Bruk av feilaktige økonomiske anslag i konsekvensutgreiingar frå 2013.

* At statsråden nektar for kjennskap til feil og manglar som er offentleg dokumentert.

* At vedtak kontinuerleg blir fatta av OED på mangelfullt grunnlag.

* Manglande iverksetjing av korrigerande utgreiingar og tiltak for å gi Stortinget riktig og fullstendig informasjon.

Med ro

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) uttalte i førre veke til Dagbladet at han fleire gonger har svara på spørsmål frå Stortinget om opningsavgjerda for Barentshavet søraust.

– Når MDG vel å angripe meg for noko som skjedde under dei raudgrøne i 2013, så tar eg det som eit teikn på at eg gjer ein god jobb for olje- og gassindustrien, følgde han opp overfor NRK.

Statsråden blei i fjor kraftig kritisert for talgrunnlaget som han opererte med i samband med Goliat-feltet i Barentshavet.

