Markert auke for transport på veg

Det samla transportarbeidet utgjorde 21,4 milliardar tonnkilometer i 2017, viser den nasjonale lastebilundersøkinga frå Statistisk sentralbyrå.

Det vart transportert 250,7 millionar tonn gods innanlands i fjor, 5 prosent mindre enn i 2016. Gjennomsnittleg transportlengde per tonn gjekk opp frå 77,9 kilometer per tonn i 2016 til 83,7 kilometer per tonn i 2017.

Norske lastebilar frakta 5 millionar tonn gods utanlands i fjor. Dette svarar til ein auke på 2 prosent samanlikna med 2016. I alt transporterte norskregistrerte lastebilar 255,7 millionar tonn gods i fjor ved køyring til og frå Noreg og i Noreg. Det er 4,9 prosent mindre enn i 2016.

Forholdet mellom eigentransport og leigetransport varierer noko over tid. I 2008 vart 40,8 prosent av godset transportert som eigentransport, medan delen var 31,5 i fjor.

For transportarbeidet er ikkje variasjonen like stor. I 2017 var delen eigentransport målt i tonnkilometer på 18,5 prosent, mot 22,5 prosent i 2008.

Norske lastebilar frakta 152,4 millionar tonn grus, sand, jord og liknande på norske vegar i fjor. Det er ein nedgang på 6,6 prosent frå 2016.

Massetransporten utgjorde 60,8 prosent av den samla transportmengda i 2017. Sidan turane er korte, utgjorde transportarbeidet berre 26,3 prosent av det innanlandske transportarbeidet, tilsvarande 4,9 milliardar tonnkilometer.

