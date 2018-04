Miljøvernarar kritiserer papirposar i butikk

innenriks

– Desse gir eit mykje større miljøavtrykk, og dei store undersøkingane viser at papirposane kjem dårlegare ut. Plastposane i Noreg blir resirkulerte, og svært få hamnar i naturen, seier Eyvind Danielsen, leiar for Framtiden i våre hender i Kristiansand, til NRK.

Han er ikkje begeistra for at fleire butikkar, deriblant Coop Norges filialar, tilbyr papirposar til kundane sine. Dette ved sida av plastposar, som ifølgje Miljødirektoratet ikkje utgjer nokon stor miljøtrussel her i landet.

Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop Norge, understrekar derimot at bedrifta hans ønskjer å gi kundane valfridom.

– Vi synest det er «fair» å la kunden velje sjølv. Sjølv om plastposen ikkje er eit forsøplingsproblem i Noreg, er det eit kjempeproblem globalt. Symbolikk er viktig i miljøkampen, seier han til NRK.

(©NPK)