Prest vil kutte kyrkjelege heilagdagar

innenriks

– Folk flest veit ikkje lenger kvifor vi feirar påske og pinse. Dei er blitt kjærkomne feriedagar, og få har eit forhold til kvifor vi har desse fridagane, seier prest og foredragshaldar Nordengen til Vårt Land.

– Sjølvsagt skal vi ha fridagar, og like mange som i dag, men kall det heller vårfridagar eller noko anna. Til liks med andre land held det med langfredag og 1. juledag som kyrkjelege heilagdagar, seier han.

Såkalla «andredagar», som 2. juledag og 2. pinsedag, har framleis ein praktisk funksjon, ifølgje Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i Sør-Hålogaland bispedømme.

– Andredagane oppstod som ein konsekvens av store avstandar i den norske geografien. For at alle som ønskjer det skal kunne ha gudsteneste, har vi bruk for dei fordi vi er så desentraliserte, seier ho.

Leiar i Fagforbundet Teologene, Stig Jørund Arnesen, ser inga meining å kalle dagane for noko anna.

– Dette løyser jo ingenting. Det er berre tussete, seier han.

I 2018 er det sju kyrkjelege heilagdagar som gir nordmenn fri. Fire av dei står att: Kristi himmelfartsdag 10. mai, 2. pinsedag 21. mai, 1. juledag 25. desember og 2. juledag 26. desember.

(©NPK)