Vi handlar meir igjen

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har vist ei forholdsvis flat utvikling sidan i fjor vår, viser sesongjusterte tal frå Statistisk sentralbyrå.

Butikkar med sal av daglegvarer bidrog særleg til auken i omsetningsvolumet frå februar til mars i år. Daglegvarebutikkar utgjer om lag 40 prosent av omsetnaden i detaljhandelen.

Sportsbutikkar og bensinstasjonar hadde derimot ein nedgang i omsetningsvolumet i same periode.

Ifølgje E24 er tala er mykje sterkare enn det analytikarane hadde venta på førehand.

DNB hadde venta ein vekst på 0,7 prosent i detaljhandelen i mars, medan Nordea Markets hadde venta ein vekst på 0,5 prosent.

– Vi hadde jo venta oppgang no grunna den svake starten på året, men det ligg framleis an til samla fall i første kvartal. Men dette stadfestar at fallet vi såg dei første månadene handla om mellombelse faktorar, seier økonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.

