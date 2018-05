Metoo: To av tre meiner media har vore for opptatt av enkeltsaker

innenriks

Det kjem fram i den årlege medieundersøkinga, som blir lagt fram under opninga av Mediedagene i Bergen onsdag, skriv Klassekampen.

92 prosent av dei som er spurt i undersøkinga meiner metoo-kampanjen har vore viktig for å avgrense seksuell trakassering. 802 personar har svart på undersøkinga. Ein tredel seier kampanjen har vore «ganske viktig», mens halvparten meiner den har vore «svært viktig».

Men undersøkinga, som blei gjennomført frå februar til mars, viser også at to av tre meiner media har vore for opptatt av enkeltsaker.

Det overraskar medieprofessor Kristin Skare Orgeret ved OsloMet.

– I andre land som Sverige, Danmark og Frankrike har demninga av metoo vore enda meir personfokusert enn i Noreg, seier ho.

Om mengda stoff om temaet i media svarer 45 prosent at det har vore for mykje stoff – like mange meiner dekninga har vore passe dimensjonert.

Undersøkinga stiller same spørsmål til publikum som til eit representativt utval av journalistar og redaktørar. Av 168 redaktørar har 99 prosent svart at kampanjen har vore «svært viktig».

