Over 8.900 arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av konfliktar i fjor

innenriks

Den langvarige streiken blant sykepleiarar i Kreftforeningen var ein vesentleg bidragsytar til at nesten 9.000 arbeidsdagar gjekk tapt i arbeidskonfliktar i fjor. Først i oktober kunne sjukepleiarane i Kreftforeningen juble over å ha fått på plass ein tariffavtale med dei same lønns- og arbeidsvilkåra dei hadde før foreininga melde overgang til NHO Abelia. Då hadde streiken vart i nesten fire og ein halv månad, den lengste i historia til Sykepleierforbundet.

I helse- og omsorgssektoren som i heilskap var til saman 322 arbeidstakarar involvert i konfliktar som gav eit samla tap på 6.900 arbeidsdagar. Dette utgjorde 78 prosent av alle tapte arbeidsdagar dette året, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ein arbeidskonflikt i denne samanhengen er enten streik blant arbeidstakarane eller at arbeidsgjevarane stenger dei tilsette ute gjennom lockout.

Samanlikna med andre år med mellomoppgjer var det relativt få arbeidsdagar som gjekk tapt i konfliktar i fjor. I 2015 gjekk eksempelvis 25.300 arbeidsdagar tapt i sju konfliktar.

I 2016 og 2014 – då det var hovudoppgjer – gjekk høvesvis 165.798 og 148.009 arbeidsdagar tapt i høvesvis 14 og 10 konfliktar.

