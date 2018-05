Politiet droppar sexmelding-saka – for gammal og ressurskrevjande

innenriks

Vest politidistrikt bestemte seg onsdag for ikkje å etterforske sexmeldingssaka som vart meldt til politiet av Senterpartiet før helga. «Etter ei samansett vurdering» blir det feil å prioritere saka, ifølgje påtaleansvarleg Ronny Iden.

Han peikar overfor NTB på at det er godt mogleg at politiet ville konkludert med at forholdet uansett ikkje var straffbart, dersom det vart opna etterforsking. Kor alvorleg forholdet er, sett opp mot kva ressursar som måtte setjast på saka for å få ei oppklaring – med ein mogleg konklusjon om «ikkje noko straffbart forhold», gjer at han vender tommelen ned for å opne etterforsking.

– Saka er i grenselandet for kva som blir omfatta av dei aktuelle paragrafane i straffelova. Når saka i tillegg er to år gammal, vurderer vi det slik at det ikkje er riktig å prioritere den, seier Iden til NTB.

Trua med politiet

Sp politimelde 26. april den omdiskuterte meldinga, som vart sendt til Navarsete frå hytteturen der fleire sentrale mannlege medlemmer av partiet deltok i februar 2016.

Sjølve politimeldinga var formulert som eit «mogleg straffbart forhold» som gjeld «elektronisk melding med obskønt og trakasserande innhald». Politiet seier meldinga kan vere omfatta av to paragrafar i straffelova, kvar med ei strafferamme på høvesvis eitt og to år. For den eine av paragrafane ville forholdet ikkje vere forelda.

Partileiar Trygve Slagsvold Vedum trua med å gå til politiet med saka, dersom ikkje den eller dei som stod bak meldinga til Navarsete, melde seg innan torsdag i førre veke. Då fristen gjekk ut og ingen hadde meldt seg, hadde ikkje partiet noko anna val enn å gjere alvor av trusselen.

Alle nektar

Meldinga vart sendt til Navarsetes meldingsinnboks på Facebook. Den vart sendt frå telefonen til tidlegare statssekretær Morten Søberg, som var på hyttetur med ni andre menn, blant anna Ola Borten Moe og fleire av hans allierte.

Søberg er utanfor mistanke, ifølgje Navarsete. Alle dei andre nektar også for at det var dei som sende meldinga, og alle avviser å ha kunnskap om kven som gjorde det.

Søberg vurderer sjølv om han skal melde bruken av telefonen sin den aktuelle natta som mogleg identitetstjuveri. Så langt har han ønskt å vente før han tar ei avgjerd, men slik saka ligg no kan det tenkjast at politiet si handteringa av sexmeldinga ikkje er heilt ferdig.

Avgjerda om å legge bort saka kan klagast vidare til statsadvokaten.

– Vi meiner vi har tatt ein riktig avgjerd, seier påtaleansvarleg Iden.