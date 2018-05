Romstasjonen ISS passerer føre maimåne

innenriks

Første moglegheit er 8. mai, men berre frå ei smal stripe av Noreg. Månen er då halvfull og står lågt på himmelen.

Seniorrådgjevar Pål Brekke ved Norsk Romsenter opplyser at stripa strekker seg frå Fitjar i vest til Risør i aust. Andre datoar er 26. mai, 27. mai og 29. mai.

Ein kan sjølv finne tidspunkt frå ein ISS-side som viser koordinatane når månen er nær full og derfor vil gi enda betre moglegheiter for å observere.

Brekke legger til at føresetnaden for å kunne sjå romstasjonen flyttar på seg føre månen, er at vêret er gunstig, det vil seie skyfri himmel.

– Skal du ta bilete av hendinga, må du vere lynkjapp, sidan sjølve passasjen er gjort unna på under to sekund! ISS beveger seg med ein hastigheit på 27.000 kilometer i timen, seier han.

(©NPK)