Stor mangel på arbeidskraft i Noreg

innenriks

Mangelen er aller størst innan sjukepleiaryrket.

Ifølgje undersøkinga har det norske arbeidsmarknaden behov for heile 4.550 personar innan yrket, noko som er ein betydeleg auke frå 3.600 personar i 2017. Auken kjem trass i at Norsk Sykepleierforbund etterspurde handling i etterkant av undersøkinga i fjor.

– Dette er alvorleg for pasientane, og no må regjeringa ta grep som verkeleg monnar. Både noverande og framtidige pasientar har behov for eit sjukepleiarløft, sa forbundsleiar Eli Gunhild By i 2017.

Andre yrkesgrupper som det er stort behov for, er tømrarar og snikkarar. Det same gjeld arbeidarar innan IT.

Totalt sett har mangelen på arbeidskraft auka med over 30 prosent sidan i fjor. Nav oppgir at mangelen har auka i alle fylke, bortsett frå Hordaland.

Målt i talet på personar er mangelen på arbeidskraft høgast i Oslo.

Der manglar bedriftene 8.500 personar. Samtidig oppgir bedrifter i Nordland, Akershus og Finnmark store rekrutteringsproblem dei siste tre månadane.

(©NPK)