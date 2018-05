Vardø-ordførar skjelte ut Listhaug og Hoksrud

innenriks

Nettavisen skriv at Hoksrud og Listhaug var i Vardø i samband med ei rundreise der dei besøkjer personar som er misnøgde med helsevesenet.

Blant dei er Vardø-innbyggjaren Christi Andreassen. Ho har ein muskelsjukdom og meiner at ho ikkje har fått tilstrekkeleg hjelp frå kommunen. Ho skuldar også kommunen for å ikkje svare på meldingar.

Vardø-ordføraren Jensen seier på si side at Andreassen har fått saka sin behandla, og at ho står fritt til å klage inn vedtaket. Når det gjeld Hoksrud og Listhaug, skulda han dei for å bruke Andreassen for å profilere «populistisk politikk».

– Vi må ha respekt for at dei som er faglege, legar og helsepersonell, får behandla saka utan at stortingspolitikarar skal blande seg, meinte Vardø-ordføraren, ifølgje NRK.

– Eg synest det er skammeleg, sa Jensen til dei to stortingspolitikarane.

Hoksrud og Listhaug avviste på si side at besøket var populistisk motivert, men at dei ønsker å hjelpe Christi Andreassen. Politikarane utfordra Robert Jensen til å snakke om Andreassens sak.

Det ønskte ikkje Jensen å gjere framfor dei to Frp-politikarane.

– Eg er skaka, eg, over korleis du snakkar til dine innbyggjarar, sa Sylvi Listhaug, ifølgje NRK.

Listhaug har sagt dette om bakgrunnen for rundreisa ho og Hoksrud er på:

– Vi skal vere eit team som går inn i enkeltsaker og skal hjelpe vanlege folk i møte med helsesystemet, sa Listhaug til Nettavisen da det vart kjent at dei to skulle reise rundt.

