Dramatikk i Mentor Medier då Kristin Veierød blei ny styreleiar

Veierød som i dag er partnar i advokatfirmaet Hjort, vart valt med eit overveldande fleirtal på 96,2 prosent av stemmene, skriv Vårt Land. Ho var innstilt som ny styreleiar etter eit benkeforslag frå ei større aksjonærgruppe. Valkomiteens forslag til ny leiar, prosjektleiar Dag Nordbø ved Universitetet i Agder, vart dermed vraka.

– Vi vil ta ansvar for at Mentor Medier får eit best mogleg styre som reflekterer aksjonærane på breiast mogleg måte. Vi syntest ikkje det føreliggjande forslaget var tilfredsstillande, og derfor har vi laga eit alternativt forslag, sa direktør i Opplysningsvesenets fond (OVF), Ole-Wilhelm Meyer til avisa før generalforsamlinga.

