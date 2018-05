Dramatikk i Mentor Medier då Kristin Veierød blei valt til ny styreleiar

innenriks

Etter ein opprivande indre strid i selskapet som blant anna eig Vårt Land og 79,6 prosent av Mediehuset Dagsavisen, er det ingen i det gamle styret som får fornya tillit.

Veierød, som i dag er partnar i advokatfirmaet Hjort, blei valt med eit overveldande fleirtal på 96,2 prosent av stemmene, skriv Vårt Land. Ho var innstilt som ny styreleiar etter eit benkeforslag frå ei større aksjonærgruppe. Valkomiteen sitt forslag til ny leiar, domprost og prosjektleiar Dag Nordbø ved Universitetet i Agder, blei dermed vraka.

– Eg har takka ja fordi eg synest Mentor Medier er eit spennande konsern å gå inn i styret i. No skal eg først setje meg ordentleg inn i verksemda og bli kjent med konsernet og styret, seier Veierød til NTB.

Ho ønskjer ikkje å seie når ho blei bedt om å stille som kandidat til styreleiarvervet, og vil heller ikkje uttale seg om striden mellom tidlegare sjefredaktør Åshild Mathiesen i Vårt Land og mediekonsernleiinga.

– Det verken vil eg eller kan eg meine noko om, seier ho.

Nytt styre

Valkomiteen og aksjonærgruppa hadde to ulike forslag til nytt styre før generalforsamlinga på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo torsdag ettermiddag. Til slutt var det forslaget til aksjonærgruppa som blei valt.

Det betyr at Veierød får følgje av prosjektleiar Christian Normann Aass i Schibsted, sjefredaktør Erik Bjerager i den danske avisa Kristeligt Dagblad og investor Jan Erik Mushom. Mushom sit i konsernstyret og var sjølv ein av aksjonærane bak benkeforslaget, skriv Dagens Næringsliv. Også dagleg leiar i Agenda rådgiving, Marit Brandt Lågøyr, og styreleiar Bengt Adauktusson i Pingst Förvaltning trer inn i det nye styret.

Nye varamedlemmer blir generalsekretær Jeffrey Huseby i Det Norske Misjonsselskap og påtroppande leiar i Evangeliska Frikyrkan, Gudrun Bostrøm.

Kraftig kritikk

Allereie på ei ekstraordinær generalforsamling 16. april blei det uttrykt mistillit mot Tomas Brunegård, men mistillitsforslaget mot styreleiaren fekk ikkje nok støtte til at han blei kasta. Brunegård fekk derimot kraftig kritikk og gjorde det allereie dagen etter klart at han ikkje ville ta attval på den ordinære generalforsamlinga torsdag. Han uttalte då at han i lang tid hadde vurdert å trekke seg.

Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlinga var den opprivande konflikten mellom mediekonsernleiinga og Vårt Lands sjefredaktør Åshild Mathiesen. Også konsernsjef Per Magne Tveiten fekk skarp kritikk.

Tveiten fekk i eigenskap av å vere styreleiar i Vårt Land, i andre halvdel av mars klarsignal frå styret til å gå vidare med oppseiinga av Mathiesen.

Mobbing og trakassering

Det var Vårt Lands innovasjonsredaktør Ingrid Erøy Fagervik som varsla styreleiaren om det ho oppfatta som mobbing og trakassering av Mathisen frå Tveitens side. Mathiesens advokat Birthe Eriksen fastslo under den ekstraordinære generalforsamlinga i april at varselet var blitt handtert på ein svært lite tilfredsstillande måte.

Fleire eigargrupperingar, ei rekke småaksjonærar, styremedlemmer og Vårt Land-tilsette gjekk under den ekstraordinære generalforsamlinga kraftig ut mot Brunegårds og konsernsjef Per Magne Tveitens versjon av konflikten med Mathisen.

Torsdag opplyste Fagervik at ho ønskjer å gi seg som følgje av avgjerda til konsernet om å seie opp Mathiesen. Fagervik sa at både Mentor Medier og Vårt Land-styret med avgjerda såg heilt bort frå klare kommersielle teikn på at avisa var på veg i riktig retning, skriv Dagens Næringsliv.

